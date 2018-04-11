Sağlık Bakanlığı'ndan emekli cerrahlara 'dön' çağrısı; aile hekimi olarak görev yapacaklar

Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki yoğunluğa çözüm olarak emekli olan cerrahlar, çocuk hastalıkları, kadın doğum ve dahiliye hekimlerine 'aile hekimi' olmaları için teşvik edecek. Bakanlık belli aralıklarla aile hekimlerine gece nöbeti zorunluluğu getirecek. Tutmayan aile hekiminin sözleşmesi uzatılmayacak.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre hastanelerdeki yığılmayı azaltmaya çalışan Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin gereksiz iş yüklerini hafifleterek, acillere giden yeşil alan hastalarını toplum sağlığı merkezlerine yönlendirecek. Aile hekimlerine mesai kaydırma yapılacak. Her gün bölgedeki belirli bir aile hekimi, bakanlık tarafından sağlanan sağlık uzmanı ile birlikte 23.00’e kadar hizmet verecek. Aile hekimleri nöbeti aile sağlık merkezlerinde değil, toplum sağlığı merkezlerinde tutacak. Merkezlerde temel laboratuvar hizmetleri, röntgen ve ultrason gibi destek ekipman da bulunacak. Bu sayede hem acillerdeki yoğunluğun azaltılması, hem de vatandaşın daha kolay ulaşım imkanı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Hastalar aile hekimine gittiğinde sistemde görülecek. Aile hekiminin muayenesinden sonra eğitim ve araştırma hastanesi olmayan 2. basamakta yer alan sağlık kuruluşlarına giden hastalardan katkı payı alınmayacak. Bakanlık yetkilileri, aile hekimine giden hastalardan özel hastanelerde de katkı payı alınmamasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

65 yaş üstü hekime 'dön' çağrısı

Aile hekimleri üzerinde fazla iş yükü yaratan sağlık raporlarıyla ilgili düzenleme yapılarak, sağlık raporu çeşitleri azaltılacak. Hasta aynı sağlık raporunu birden fazla alanda kullanabilecek. Aylarca süren sağlık raporu randevularının engelli vatandaşları mağdur ettiğini kaydeden yetkililer, “Hastalık ve engel farklı durumlar. Hastalık tedavi edilebilir. Engeli tedavi edilemeyen hastalar için kolaylık düşünülüyor. Her yıl, farklı alanlar için sağlık raporu almak zorunda kalan engellilere süresiz bir sağlık raporu verilmesi çözüm olacaktır” dedi.

Sağlık sisteminin çekirdek sorunu olan hekim yetersizliği için de çözüm aranıyor. Bu amaçla, 65 yaşını dolduran hekimlerin aile hekimi olması teşvik edilecek. Aile hekimi açığı, yaşı gereği aktif olunamayacak branşlardaki uzman hekimlerle kapatılacak. Örneğin, cerrahlar gibi, kendi uzmanlık alanlarında belli yaştan sonra çalışamayan hekimlerin emekli olmak yerine aile hekimi olması teşvik edilecek. Bu kapsamda cerrahların yanı sıra çocuk, kadın doğum, dahiliye branşlarındaki hekimler de isterlerse aile hekimi olarak tekrar görev alabilecekler.