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Dünya
Deutsche Welle

Sağlık Bakanlığı'ndan domuz gribi açıklaması

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yetkilileri, domuz gribi vakaları ve ölü sayısı hakkında ayrıntılı açıklamada bulundu.

17 Mart 2015 13:28


Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, düzenlediği basın toplantısında domuz gribine ilişkin bakanlığın verilerini sundu.

Buna göre Türkiye'de 2014'ten bu yana toplam 16 kişi gripten dolayı hayatını kaybetti. Bunlardan 11'i domuz gribi, 5'i virüsün diğer tiplerinden dolayı can verdi.

Müsteşar Eyüp Gümüş, 2015 yılı itibarıyle kendilerine 3 bin 117 numunenin ulaştığını, bunlardan 170'ini uzmanların H1N1 olarak adlandırdığı domuz gribinin oluşturduğunu söyledi.

Bilim Kurulu'nun grip vakalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirdiğini kaydeden Gümüş, "Şu anda bir salgın durumu söz konusu değil" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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