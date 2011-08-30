Sağlık Bakanlığı'nda köklü değişiklik

T24 - Hükümet, Sağlık Bakanlığı'nın yapısını kökten değiştirecek bir kanun hükmünde kararname taslağı üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslağa göre, bakanlık merkez teşkilatında çalışan tüm personel sözleşmeli olacak. Kamu hastaneleri illerde kurulacak birlikler aracılığıyla yönetilecek.



Hükümet, Meclis'ten aldığı yetki yasasına dayanarak, bir kanun hükmünde kararname çıkarmaya daha hazırlanıyor.



Bu kez Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat yasasında köklü değişiklikler yapılacak.



Kararname üzerinde çalışmalar sürüyor. Ama o taslak çalışma bile şimdiden tartışma yarattı.



Bakanlık kulislerinde, çalışmanın bakanlıkta çalışanla, çalışmayanı ayırt etme üzerine kurulacağı belirtiliyor.



Taslakta, bakanlık merkez teşkilatında görev yapacak tüm personelin sözleşmeli çalışanlardan oluşması da öngörülüyor.



Yani bakanlık üst düzey bürokratları da, diğer çalışanlarda sözleşmeli olacak.



Sözleşmeler performansa göre 2 yılda bir yenilenecek. Ama halen görevdeki personelin özlük hakları korunacak.



Mevcut üst düzey personel, müşavir veya araştırmacı kadrosuna alınacak. Özel sektörden uzman isimler de bakanlıkla sözleşmeli çalışabilecek.



Hatta yabancı uzmanlar bile belli sürelerle istihdam edilebilecek.



Kararname taslağına göre, bakan, bakan yardımcısı, müsteşar ve müsteşar yardımcılarının yer aldığı 11 isimden oluşan bir beyin takımı kurulacak.



Genel müdürlüklerin yerini başkanlık ve kurullar alacak. Bakanlık çatısı altında yeni kurumlar da oluşturulacak.



Mevcut teftiş kurulu yerine, sağlık gözetimi ve denetimi kurumu olacak.



Sağlık Bakanlığı'nın planına göre, devlet hastaneleri birlikleri oluşturulacak.



Buna göre, 800 kamu hastanesi illerindeki birlikler aracılığıyla yönetilecek.



Hastanelerin kendi gelirlerini elde etmesi ve ankara'dan daha bağımsız bir şekilde işletilmesi amaçlanıyor. Taslağa göre, hastaneler belli kriterlere göre puanlandırılıp 5 sınıfa ayrılacak.



Çalışmalar henüz taslak aşamasında ama, sağlık sendikaları şimdiden tepkilerini ortaya koymaya başladı.



Türk Tabipleri Birliği, çalışmayı "gayrı ciddi, baştan savma ve özensiz" olarak niteledi. Kararnameye ilişkin çalışmanın daha şeffaf bir şekilde yapılmasını istedi.





