Sağlık Bakanlığı, yeterli kuduz aşısı stoğu bulunan hastaneleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Ali İhsan Dokucu, İstanbul'da kuduz aşısı yaptırması gerekenlerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Esenyurt Devlet Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Hastanelerinden birine başvurmalarını istedi.

Dokucu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Esenyurt Devlet Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Hastanelerinin kuduz aşısı ve serumu açısından güçlendirildiğini bildirdi.

'Telaşa gerek yok, organizasyon sorunu'

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Dokucu, "İstanbul'da kuduz aşısı sıkıntısı yaşandığı için Ceren Doğa Akpınar isimli çocuğa aşısının yapılamadığı" iddiaları üzerine gazetecilere açıklama yaptı.

Bunun büyük bir telaş unsuru olarak yansıtılmasının doğru olmadığını dile getiren Dokucu, İstanbul'daki olayın organizasyon sorunu olduğunu bildirdi.

Aşı alımıyla alakalı 19 merkezde organizasyon sorunu yaşandığını, bu nedenle sadece enfeksiyon hastalıkları kliniklerinin bulunduğu yerlerdeki merkezleri güçlendirdiklerini bildiren Dokucu, İstanbul'da kuduz aşısı yaptırması gerekenlerin, yetkili merkezler olan ve kuduz aşısı ile serumu aşısı açısından yeterli stoğu bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Esenyurt Devlet Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Hastanelerinden birine başvurmalarını istedi.

İstanbul'daki sorunun bu organizasyonla giderildiğini vurgulayan Dokucu, "İstanbul dışındaki bazı merkezlerde stoklarda bulunan aşılarımızı da İstanbul'a kaydırdık ve 10 günlük aşı ihtiyacını temin ettik" dedi.

Başka illerde sorun yok

Kasım ayının hemen başında 50 bin doz kuduz aşısı teslimatı yapılacağını belirten Dokucu, "Dolayısıyla İstanbul'umuzda kuduzla alakalı bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır" diye konuştu.

Bir soru üzerine Dokucu, Türkiye'nin başka illerinde bu tür bir sorun bulunmadığını dile getirerek, "İstanbul'da günlük 200, Türkiye'de 600 civarında şüpheli olgu söz konusu. Bunların tamamını bakanlığımız yönetiyor. Soğuk zincir kuralları olduğu için uygun şartlarda nakledilmesi gerekiyor. Bir hastanemizde aşı yoksa vatandaşımızı bekletmek yerine bir başka merkeze yönlendirmek daha doğru olur. Organizasyon açısından bu tür küçük hatalar mağduriyet oluşturabiliyor. Vatandaşlarımız bu merkezlerde aşı bulabilir. Bununla alakalı stoklar tamamlanmıştır" şeklinde konuştu.

Dokucu, Ceren Doğa Akpınar isimli çocuğun aşısının da bugün yapıldığını belirtti.