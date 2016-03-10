Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç araştırmasına 1000 liraya denek aranıyor

Halkalı Mehmet Akif Ersoy Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi, ilaç deneyleri için gönüllü denekler arıyor. Ücret 1000 TL’ye kadar çıkacak, sigorta yapılacak.

Habertürk Gazetesi'nden Öznur Karslı'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı, 3 üniversite hastanesindeki 4 merkezden sonra kamu hastanelerinde de ilaç araştırmaları uygulaması için düğmeye bastı. İlaç araştırmaları için İstanbul’daki ilk merkez olan Halkalı Mehmet Akif Ersoy Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi, gönüllü aramaya başladı.

Ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alan kalp krizi, kanser ve inme gibi hastalıkları önleme adına yeni ilaç ve tedavi yöntemlerinin araştırılacağı merkezde gönüllü ilaç denekliği yapmak isteyen 18-55 yaş grubundaki sağlıklı kişilere, hastanelere form ve broşürler dağıtılarak ulaşılacak. Erciyes ve Ege üniversitelerindeki ‘gönüllü havuzu’ndan da yararlanılacak.

Sigorta da yapılıyor

Şehir dışındaki gönüllülerin masrafları karşılanarak İstanbul’a getirilmeleri sağlanacak. Gönüllülere sigorta da yapılacak. Sağlıklı denekler, araştırmaya gönüllü katıldıklarını belirten bir sözleşme imzalayacak, ardından deneyin yapılacağı günü beklemeye başlayacak. Denek olmaktan vazgeçme hakları da olacak.

Mehmet Akif Ersoy Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi yanında bulunan Klinik Araştırmalar Merkezi, 12 yataktan oluşuyor. Yoğun bakım standartlarında oluşturulmuş merkezde, klimadan plazma TV’ye, dinlenme odasından rahat koltuklara kadar her şey düşünülmüş. Türkiye’deki ilaç araştırma merkezlerinde gönüllü deneklere ödenen ücretler 300 ile 1000 TL arasında değişiyor. Yurtdışındaki klinik araştırmalarda ise rakam 2 bin dolardan başlıyor. Ücretleri ilaç firmaları ödüyor. Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu, İstanbul’daki merkezdeki gönüllülere verilecek ücret üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

“Hedef 15 bin denek”

İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği Çekmece Bölgesi Genel Sekreteri ve Kalp Cerrahı Prof. Dr. İhsan Bakır, şunları söyledi:

“18-55 yaş arasındaki sağlıklı bireyleri alıp biyokimya, kan değerleri, EKG, kalp check-up’ından sonra ilaç denemelerine başlıyoruz. Şu an yurtdışından 2 büyük ilaç firması, yeni ürettikleri ilaç moleküllerini denetmek için bize başvurdular. Kısa sürede 15 bin gönüllü deneğe ulaşmayı hedefliyoruz. Herkes gönüllü olabilir. Gönüllü bireyler üzerinde ilaç denemesi sırasında komplikasyonlar da gelişebilir. Hemşireler en ufak bir sorunda hastaya müdahele edip acile sevk edecek konumdalar.”