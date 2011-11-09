Sağlık Bakanlığı Sudenaz için devreye girdi

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Burnundan beslenen Sudenaz'a 2013 sonuna randevu verildi!

Bakanlık, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde Asfiksi hastalığı olan 3 aylık Sudenaz isimli bebeğe tüm vücut MR'ı için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde 24 Ekim 2013 tarihine randevu verildiği haberlerine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sunumunda gelinen noktada Sağlık Bakanlığı olarak bu tür aksaklıkları ve gecikmelerin kabullenilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.Bir üniversite hastanesinde Sudenaz isimli bebeğe MR için bu kadar uzun süreli bir randevu verilmesi yönündeki haberlerin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla incelendiği ve gereğinin yapıldığı belirtilen açıklamada,şu ifadelere yer verildi:''Bu çerçevede, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. İrfan Şencan, Sudenaz'ın ailesine ulaşarak sorunun Bakanlığımız tarafından çözüleceğini bildirmiştir. Sudenaz bebeğin tedavisine (ailesi kabul ve tercih ettiği takdirde) Bakanlığımıza bağlı bir hastanede devam edilecektir. MR'ı ise yarın İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi görüntüleme merkezinde anestezi altında çekilecektir.Vatandaşlarımızın bu ve benzeri durumlarda telaşa kapılmamalarını ve müsterih olmalarını bekliyoruz. Herhangi bir problem durumunda Bakanlığımızın 24 saat açık olan 'ALO 184 İletişim Hattı'nı aramaları çözüm için yeterli olacaktır.''