Sağlık Bakanlığı sezaryene savaş başlattı

T24- TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ,sezaryenla yapılan doğuma karşı savaş açtıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yüzde 40 olan sezaryenla doğum oranının kabul edilemez olduğunu, bunu mutlaka azaltacaklarını belirterek, “Bu işi yapan kuruluşlara, hekimlere ve halkımıza açıkça ifade ediyorum; buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.Akdağ,özellikle özel hastahanelerde sezaryen oranının yüksekliğine dikkat çekerek:

"Hangi önlemler alacağımızı ilgili dernek ve meslektaşlar çok iyi biliyorlar. Devlet hastaneleri, sezaryen oranları açısından en düşük orana sahip. Özel hastanelerde bunun yüzde 60-80'lere çıktığını görüyoruz. Bu işi yapan kuruluş ve hekimlere, halkımıza açıkça ifade ediyorum; buna müsaade etmeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri aldık, almaya başladık, çok daha ciddi tedbirleri önümüzdeki aylarda almaya devam edeceğiz" dedi.

Doğuma ödenen para ile sezaryene ödenen ücretin ve performans ek ödemelerinin de aynı olduğunu belirten Akdağ:" Önümüzdeki günlerde şunu yapacağız: Tıbbi zaruret olmadan, sezaryen yaptırılmışsa bir hastaya, özellikle hekim yönlendirmişse, bunun için yeni tedbirler alacağız"dedi.