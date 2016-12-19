CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, TBMM Genel Kurulu'nda Şehir Hastaneleri projesinde yaşananları anlatırken “Sağlık Bakanlığı satışa çıkarılmıştır, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Biçer, Şehir Hastaneleri projesiyle ilgili şunları paylaştı:

"Kamu-özel ortaklığından yandaş olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Özel bir şirket bir hazine arazisine hastane binası yapıyor. 49 yıllığına kadar bu hastaneyi devlete kiralıyor. Temel hizmet dışında bütün ticari işletmeyi kendisi yapıyor. Yap-işlet-devret'ten bir üst konumda. Devlet hem kiracı hem de hizmet alıcı oluyor. Yani 'devlet' hastanesini şirket yönetiyor. Şirket hastane içinde morgdan gasilhaneye kadar, hastane dışında taksi durağından kreşe kadar her yeri işletip para kazanıyor. Bu şirketler birçok imtiyaza sahipler.

"KDV'den, damga vergisinden ve bütün harçlardan muaf tutuluyorlar. aldıkları uluslararası kredilere tam hazine garantisi veriliyor. ÇED raporu almadan istedikleri orman arazisine hastane yapıyorlar. Devlet yüzde 70 oranında dolu olacağını yani vatandaşını hastalandıracağını garanti ediyor. Hastalandırılması konusunda yandaş şirkete garanti verilmiş vatandaş ise tamamen durumdan habersiz. Onlar Şehir hastanelerinin sahibinin Sağlık Bakanlığı olduğunu sanıyor. Sağlık Bakanlığı da kiracı olduğunu kesinlikle açıklamıyor. Eski hastanelerin yerine de AVM yapmak için şartname kapsamına alınıyor.

"17 Şehir hastanesi için şirketlerin cebinden 9 milyar dolar para çıkacak, devlet ise bunun karşılığında 27 milyar dolar para ödeyecek. Sağlık Bakanlığı satışa çıkarılmıştır, geçmiş olsun."