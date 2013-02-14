Sağlık Bakanlığı, sağlığa zararlı 52 ürünü teşhir etti

Sağlık Bakanlığı, sağlıksız olduğu belirlenen 52 tıbbi cihaz ve kozmetik ürününü teşhir etti.

Bakanlık daha önce isimleri açıklanan 37 ürünle sayıları 89'u bulan insan sağlığına zararlı tıbbi cihaz ve kozmetikler için toplam 2 milyon lirayı bulan ceza kesti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkanlığı, 2012 yılında tıbbi cihaz ve kozmetiklere yönelik çok sayıda piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirdi.

Geçen yılın ilk yarısında 916 tıbbi cihazın incelendiği denetimlerde 22 cihaz güvensiz bulunmuş, 11'inin teknik düzenlemeye aykırı olduğu tespit edilmişti. Aynı dönemdeki denetimlerde incelenen 500 kozmetikten de 15'i güvensiz, 55'i teknik düzenlemeye aykırı bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı, tıbbi cihaz ve kozmetiklerden kaynaklanan ölüm, kaza ve yaralanmaları, istenmeyen etkileri önlemek, insan, hayvan ve çevre sağlığını korumak amacıyla 2012'nin ikinci yarısında ise çeşitli firmalar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ceza yağdı



Denetlenen 899 tıbbi cihazdan 48'i güvensiz, 7'si teknik düzenlemeye aykırı bulunarak firmalara toplam 695 bin 959 lira ceza verildi.

Denetlenen 876 kozmetiğin de 4'ünün güvensiz, 29'unun teknik düzenlemeye aykırı olduğu saptanarak toplam 551 bin lira para cezası uygulandı.

Böylece Sağlık Bakanlığı'nın 2012 yılındaki tıbbi cihaz ve kozmetik denetimlerinde güvensiz bulanan toplam 89 ürünle ilgili firmalara 1 milyon 790 bin 820 lira para cezası verildi.

Hangi ürünler var?



Sağlık Bakanlığı'nın denetimlerinde güvensiz bulunan tıbbi cihazların listesi şöyle:

(Ürün adı/lot/menşei)

Mega Plus Acrylic Teeth ürünlerin tamamı Türkiye

Bio-Flon Iv Kanül 22 G (0.9 Mm*25 Mm 321110 Parti No’lu) Hindistan

Jintong Kan Basıncı Düzenleyici Bileklik Jintong Kan Basıncı Düzenleyici Bileklik Tüm Ürünleri Çin

Way2gene Marka Hdv Nükleik Asit Saptama Kiti Ürünlerin Tamamı Almanya

Tachosil İlaçlı Sünger Ürünlerin Tamamı Avusturya

Iv Flon Markalı, “Iv Flon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli 22g 0.9x25 Mm 33 Ml/Min

1202013 Hindistan

Iv Flon Markalı, “Iv Flon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu20g 1.1x32 Mm 62 Ml/Min

1202030 Hindistan

Iv Neo Alpha Markalı, Iv Neo Alpha Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portsuz 26g 0.6x19 Mm 15 Ml/Min 1204025 Hindistan

Iv Neo Markalı, Iv Neo Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portsuz24g 1204025 Hindistan

Wellmed Markalı, Wellcath X Plus Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu 16g 1.8x45 Mm 180 Ml/Min 10063 Hindistan

Bıçakcılar Markalı, B-Cat Iv Kanül 24 G (0.7x19 Mm) 20 Ml/Min 13020212 Türkiye

Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül Kanatlı Enjeksiyon Portlu Radyoopak 22 G 14140512 Türkiye

Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül 24 G (0.7x19 Mm) 20 Ml/Dk 14250611 Türkiye

Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül 24 G (0.7x19 Mm) 20 Ml/Min 14690312 Türkiye

Bıçakcılar Markalı, B-Cat Iv Kanül 24 G 15320311 Türkiye

Bıçakcılar Markalı, B-Cat2 Iv Kanül 22 G 1" (0.9x25 Mm) 32 Ml/Dk 15550411 Türkiye

Bıçakcılar Markalı, Bıçakcılar Iv Kanül Kanatlı Enjeksiyon Portlu Radyoopak Fep 24 G 3/4 (0.7x19 Mm) 20 Ml/Min 19920612 Türkiye

Wellmed Markalı, Wellcath X Plus Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu 22g 0.9x25 Mm 36 Ml/Min 11427 Hindistan

Novacath Markalı, Novacath Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Radyoopak 22gx1 – 0.9 Mmx25 Mm) 31 Ml/Min 251-1012022 Türkiye

Novacath Markalı, Novacath Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Radyoopak 24gx3/4 – 0.7 Mmx19 Mm) 22 Ml/Min 285-1108113 Türkiye

Novacath Markalı, Novacath Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Radyoopak 22gx1– 0.9 Mmx25 Mm) 31 Ml/Min 323-1207011 Türkiye

Prımaflon Markalı, Primaflon Iv Kanül 20 G (1.1x32 Mm) 62 Ml/Dk 1109007 Hindistan

Prımaflon Markalı, Primaflon Iv Kanül 22 G (0.9x25 Mm) 33 Ml/Dk 1112035 Hindistan

Mediflon Markalı, Mediflon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Ptfe Radyoopak 22g 0.9x25 Mm 36 Ml/Min 10929 A Hindistan

Polymed Markalı, Polyflon Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu Radyoopak 18g/45 Mm, 1.3 Mm 95 Ml/Min 34688e Hindistan

Polymed Markalı, Polysafety Korumalı Iv Kanül 22 G (0.9x25 Mm) 36 Ml/Dk 3079011f Hindistan

Promed Markalı, Promed 2 Iv Kanül Portlu Ve Kanatlı 20g 1.1x33 Mm 61 Ml/Min 14k36725

Hindistan

Bıo-Med Markalı, Neo-Kath Iv Kanül 26 G (0.6x19 Mm) 19 Ml/Min 351110 Hindistan

Dxflon Markalı, Dxflon Iv Kanül 20 G (1.0x33 Mm) 54 Ml/Dk 1587 Hindistan

Dxflon Markalı, Dxflon Iv Kanül 22 G (0.85x25 Mm) 31 Ml/Dk 1604 Hindistan

Plusmed Markalı, Plusmed Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Portlu Ptfe 14g 2.1x45 Mm 270 Ml/Min

080810 Hindistan

Uydumed Markalı, Uydumed Iv Kanül Kanatlı Ve Enjeksiyon Valfli Ptfe 22g 0.9x25 Mm 36 Ml/Min

1915/A055 Hindistan

Foreks 22 Fr 3 Yollu Foley Sonda 20110211 Çin

Roymed8 Fr 2 Yollu Foley Sonda 20080906 Çin

Ayset Enjektör 0,80*38 Ebatlı 2010 Üt 408 Lot No Türkiye

Aymed 110905 Türkiye

Hda Surgıcal Sutures 90423 Belçika

Katsan Katküt 246 Türkiye

Euro Suture 1005106 Çin

Euro Suture 1102031 Çin

Boz 811046 Türkiye

Boz 110053 Türkiye

Ruschmed 0 3 Almanya

Sentıa Santral Venöz Kateter 3 Lümenli 7 Fr 20 Cm 2011-09-125 Türkiye

Bıçakçılar Marka Kanül 24 G ¾ İnç (0.7mm X 19mm X 20ml/Dk)Lot:15341211 Parti Türkiye

Maviset Marka İnfüzyon Seti 21g 20101202 Çin

Echo Boşaltmalı Hemowac Hemowac 12f-400cc Drenaj Sistemi04-11-04 Seri Nolu Hindistan

Bioflon

Bio-Med Iv Kanül 541009 Hindistan

Sağlık Bakanlığı'nın denetimlerinde güvensiz bulunan kozmetik ürünlerin listesi ise şöyle:

Uber Longlash Mascara UB0401201101040 Türkiye

İksir 15 masaj kremi 043 Türkiye

Ekvator masaj kremi 043 Türkiye

Gülnur Kozmetik Gül Özlü Saç Şampuanı tamamı Türkiye