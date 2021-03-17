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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı, rehberi güncellendi: 2 doz aşı olan, karantinaya girmeyecek

17 Mart 2021 09:25

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ne göre, 2 doz aşı olan kişiler karantinaya girmeyecek.

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