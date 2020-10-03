Sağlık Bakanlığı, pandemi servisi dışında çalışan doktorlara fazla ödeme yapılmaması için uyarı yazısı göndermiş

Sağlık Bakanlığı'nın andemi servisleri dışında çalışan doktorlara fazla ödeme yapılmaması için uyarı yazısı gönderildi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Genel Müdürü Murat Sinanoğlu imzasıyla tüm hastane yöneticilerine gönderildiği belirtilen yazıda, yüzde 100'lük ek ödemenin sadece pandemi servislerinde çalışan doktorlara verileceği ifade edildi.

Diğer doktorlar ise yüzde 16-50 arasında ek ödeme alacak.

Sözcü'de yer alan haberde, pandemi servislerinde çalışmadığı halde destek veren doktorlara da yüzde 100 ödeme yapılması halinde bunun ‘Sebepsiz zenginleşme' sayılacağı savunuldu.

Yazıda “Devletin mal varlığında azalmaya neden olan bu uygulamaları bilerek yapanlar, ilgili kanun hükümlerine göre idari ve cezai açıdan sorumludurlar.” denildi. Aksine davranıp ödeme yapanlardan paranın kesileceği de belirtildi. Doktorlar haklı olarak “Demek ki hastane çalışanları içerisinde doktorlar, hemşireler, teknisyenler değil bir tek imamların zenginleşmesi isteniyor” eleştirisinde bulundu.

Gönderilen yazı hastaneler çalışan imamlara yüzde 100 oranında ek ödeme yapıldığını akıllara getirdi.