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Sağlık Bakanlığı: Ordu'daki 10 yaralıdan 8'i taburcu edildi

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı tarafından Ordu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayda 10 kişinin yaralandığı ve tedavisi tamamlanan 8 kişinin taburcu edildiği belirtilerek; diğer 2 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı ifad

09 Ağustos 2018 19:18

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı tarafından Ordu\'da yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayda 10 kişinin yaralandığı ve tedavisi tamamlanan 8 kişinin taburcu edildiği belirtilerek; diğer 2 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi. 
Sağlık Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Ordu\'da yaşanan sel felaketi sonrası 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve hastaneler olmak üzere sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, felakette yaralanan 10 kişinin sağlık kurumlarına getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
​\"Yaralanan vatandaşlarımızdan 8’i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, hayati tehlikesi olmayan 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Ordu’da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.\"

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