Sağlık Bakanlığı, öğrenci yurtlarında önlemleri gevşetti

Sağlık Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar ve okul pansiyonlarında önlemleri gevşetti. Kantin ve kafeterya sıraları, çalışma salonlarında, yatak ve ranzalar arasında gözetilmesi önerilen 2 m sosyal mesafe rehberden çıkarıldı. Covid-19 hastası öğrenciye maskeli izolasyon getirildi

Milliyet’ten Hande Atılgan imzalı habere göre, rehberde, daha önce, “mümkün olduğunca azaltılması” önerilen yurtlardaki öğrenci sayısı, ek yerleştirmelerle katlanırken, güncelleme ile yurt ve pansiyonlardaki sosyal mesafe önlemlerinde de gevşemeye gitti. Kantin ve kafeterya sıraları, okuma ve çalışma salonlarında, idari personel çalışma alanı, yatak ve ranzalar arasında gözetilmesi önerilen 60 cm ile 2 metre arasındaki mesafeler yerini, yurt yönetiminin inisiyatifine ve kurumun fiziksel şartlarına bırakılan “sosyal mesafeye dikkat edilecek” aralıklara bıraktı.

Yurtların spor salonlarına yönelik “Spor aktiviteleri damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olmalıdır” ifadesi rehberden çıkarıldı. Spor salonları için 6 metrekareye 1 kişi düşmesi şartı da kaldırıldı.

Yurtlarla ilgili bir diğer önemli değişiklik de önceki rehberde yurda girişi yapılmayacak olan “Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri olan, Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı olan” öğrencilerin, bundan sonra “maske takarak izole olmaları sağlandığı” takdirde yurda alınması oldu.

Rehberde, Kovid-19 tanısı alan öğrencilerin nereye yerleştirileceklerine ilişkin özel bir düzenleme bulunmazken, öğrencilerin oda değişikliği için önceki rehberde olduğu gibi “Öğrenciler yurtta kaldıkları süre içerisinde aynı odada, aynı öğrencilerle kalmaları sağlanmalı, oda değişikliği yapılmamalıdır. Oda değişikliği zorunlu ise odalardaki eşyalar temizlendikten sonra yapılmalıdır” dendi. Yatılı Kuran kurslarında aynı şekilde devam ettirilirken, sinema ve tiyatro salonlarında da kaldırıldı.