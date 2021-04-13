Sağlık Bakanlığı’nın ‘yüzde 99,9’ oranıyla açıkladığı filyasyon sürecinde neler yaşanıyor?

"Bu hizmet içi eğitimin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Temasın azaltılmasını sağlamak normal ancak bu hastalık süreciyle ilgili hastaların ilk bilgi alacağı kişiler filyasyon ekibi."

'Virüsün yayılmasını bu şekilde engelleyemeyiz'

Filyasyon görevlisi hekim, hastaya sorulması gereken ilk soruların salgını önlemek ve ölüm oranlarını düşürmek için kritik önemde olduğunu kaydediyor:

"112'de çalışırken yaşlı bir amcanın evine gittik. Filyasyon ekibi hiçbir şey söylememiş, sadece ilacı verip gittiklerini anlatıyor. Hasta o geçen sürede kötüleşmiş, satürasyonu 90'ın altına düştü. O hastanın en başından beri hastanede değerlendirilmesi gerekiyordu.

"Filyasyon yapılırken mutlaka hastaya 'Kronik hastalığınız var mı?' diye sorulması lazım. Bazen bu bile yapılmıyor. Eğer hastanın kronik rahatsızlığı varsa mutlaka hastanede değerlendirilmesi lazım.

"Hastaya gerekli bilgi verilmedikten sonra, filyasyon yaparak virüsün yayılmasını engellemiş olmuyoruz. Bu ölüm oranlarını da artıran bir durum. Bu nedenle filyasyon oranının yüzde 99,9 olarak gösterilmesi pek gerçekçi gelmiyor."

'Evin içinde yapılması gerekenler anlatılmıyor'

Vakaların ve temaslıların aynı evin içinde neler yapmaları gerektiği bilgisi de kritik önemde. Filyasyon görevlisi hekimin anlattığına göre, bu bilgiler de genellikle paylaşılmıyor:

"Örneğin aynı evin içinde birden fazla pozitif vaka olduğunda, bir anda rehavete kapılıp tedbirleri bırakabiliyorlar. Halbuki bu kişilerin viral yükleri farklı olabilir ve birbirlerine aktarım yapıp boş yere hafif hastayı daha ağır hale getirebilirler. Bunlara yönelik uyarıların yapılması lazım. Evin havalandırılması gibi temel bilgiler de verilmiyor."

'Ceza uygulanmaması rehavete neden olabiliyor'

BBC Türkçe'ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir diğer filyasyon görevlisi, temaslı takibinin ve filyasyonun hem salgının yayılım hızının düşmesine hem de rehavete kapılmanın önüne geçmeye yaradığı görüşünde. Ancak her denetim amacına ulaşmıyor:

"Bazen kontrolü sağlanan kişi evinde olmayabiliyor. Bu kişileri telefonla arıyoruz ve eve gelmesini istiyoruz. Ceza kesme yetkimiz de bulunmasına rağmen buna en son çare olarak başvurmamız isteniyor.

"Kurala uyulmadığında yalnızca uyarı yapılması, karşı tarafta 'Nasılsa bir şey olmuyor?' gibi bir algı yaratıyor ve toplumun genelinde filyasyonu ya da filyasyon ekibini ciddiye almama durumu ortaya çıkıyor.