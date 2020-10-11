Sağlık Bakanlığı'nın KKTC'ye yaptıracağı pandemi hastanesinin ihalesi pazarlık usulüyle Taş Yapı Şirketi'ne verildi

Sağlık Bakanlığı’nın, Sadece 10 Covid-19 hastası olan Kuzey Kıbrıs’a yaptıracağı “100 yataklı prefabrik pandemi hastanesinin” ihalesi 85 milyon TL’ye Taş Yapı Şirketi’ne verildi. Şirketin sahibi Emrullah Turanlı ise 17 -25 Aralık operasyonunda da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, “Kuzey Kıbrıs Tam Donanımlı 100 Yataklı Çelik Konstrüksiyon Pandemi Hastanesi Temini İşi” adı altında 16 Eylül tarihinde bir ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı pazarlık usulüyle düzenlenen ihale 85 milyon TL’ye Taş Yapı Şirketi’ne verilerek hastanenin 45 gün içerisinde tamamlanması istendi.

17-25 Aralık'ta gözaltına alındı

BirGün'deki İsmail Arı imzalı habere göre, milyonlarca liralık ihalenin verildiği şirketin sahibi Emrullah Turanlı ise 17 -25 Aralık operasyonunda da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Turanlı, elemanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin sonucunda gözaltına alındığını ifade ederek, "Bana isnat edilen suç, iki işimle ilgili kendim ve elemanlarımla yaptığım görüşmelerin takibidir. İmarlı arazilerimin ruhsat almak için takip ettiğimiz işlerle ilgili olarak takibe takılmışız” demişti.

Eski ortağı da FETÖ'cü dedi

Emrullah Turanlı'nın eski ortağı Mustafa Ezici, Turanlı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Turanlı'nın FETÖ'cü olduğunu ve örgütün paralarını yönettiğini iddia eden Ezici şunları söylemişti:

"Emrullah Turanlı 17-25 Aralık'ta serbest bırakıldıktan sonraki günü Çankaya Köşkü'ne gidip Cumhurbaşkanımızla görüşüp mağduriyetini anlatmıştır. Şüpheli mağdur falan değil, FETÖ'nün kriptosu olduğunu ve parasını yönettiğini düşünmekteyim."