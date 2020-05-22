Sağlık Bakanlığı’nın “Hayat Eve Sığar” uygulamasına yeni özellikler eklendi

Sağlık Bakanlığı’nın “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulamasını kısa sürede milyonlarca kişi cep telefonlarına indirdi. Geçen günlerde vatandaşın işini kolaylaştırmak için uygulamaya yeni özellikler eklendi.

Hürriyet'te Meltem Özgenç imzalı habere göre, işte o özellikler:

Temas uyarısı

Sisteme kayıtlı olan COVID-19’lu kişilerle temas edilmesi halinde temas edenin cep telefonuna uyarı mesajı gelecek.

Seyahat kodu

Seyahat izni için gereken kod “Hayat Eve Sığar” uygulamasından temin edilmeye başlandı. Uygulamaya öncelikle şehirler arası ulaşımda geçildi. Mobil uygulama üzerinden alınacak kod kullanılarak uçak ve tren seyahati yapılabilecek. Kod sistemi otobüslerde ise gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra devreye girecek. PCR testi pozitif çıkanlar, onların temaslıları ve şüpheli vakalar, test sonuçları negatif çıkana kadar seyahat izni alamayacaklar.

TIKLAYIN - THY'den 'HES kodu' açıklaması

TIKLAYIN - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü: HES kodu uygulamasının kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacağına inanıyorum