Sağlık Bakanlığı’ndan yeni Koronavirüs genelgesi: Rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak

Sağlık Bakanlığı 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin olarak illere yeni genelge gönderdi.

"Banka, market, AVM ve pazar gibi yerlere tabela asılacak"

Genelgede, “Ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajlar medya ve sosyal medya kanalları kullanılarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla anlatılacak. Kamusal alanların girişinde (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak." denildi.

"Kamusal alanda HES kodu sorgulaması yapılacak"

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kamusal alanlarda, işyerlerinde, toplu olarak bulunulan alanlara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Tüm kamu ve özel hastaneler pandemi hazırlık planlarını yeniden değerlendirecek. Okullar denetlenecek. Mahalle denetim ekiplerine ait ilçe planları ve çalışmaları değerlendirilecek ve mahalle atak hızı yüksek olan bölgelerde denetim sıklaştırılacak.

Suriyeli misafirlerin yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerlerinde vaka sayıları, sağlık kuruluşlarına başvuru ve alınan numune sayıları ve pozitiflik yüzdeleri ile ortalama temaslı sayıları yakından takip edilecek.

İllerde virüste oluşabilecek yapısal değişikliklerin zamanında fark edilebilmesi amacıyla rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak.”