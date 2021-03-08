Sağlık Bakanlığı'ndan 'tuz kullanımı' uyarısı: Yemeklerde limon, sirke, baharat kullanın

Sağlık Bakanlığı, aşırı tuz tüketimine bağlı sağlık sorunlarının önüne geçilebilmesi için yemeklerde limon, maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlar gibi diğer lezzet arttırıcıların kullanılabileceği, salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için suda yıkama ve bekletme gibi işlemlerin uygulanabileceği önerisinde bulunuldu.
AA'nın haberine göre; "Dünya Tuza Dikkat Haftası"nda bu yıl "Daha Fazla Lezzet, Daha Az Tuz" teması işleniyor.
Bu kapsamda, Bakanlık yiyecek ve içeceklerde aşırı tuz kullanımının sağlık sorunlarına yol açtığını, özellikle ev yapımı yemeklerde kullanılan tuz miktarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.
Bakanlığın aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için yaptığı öneriler şöyle:
- Yemeklerde tuz yerine limon, maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlar gibi diğer lezzet arttırıcıları kullanılabilir,
- Salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için suda yıkama ve bekletme gibi işlemler uygulanabilir,
- Yüksek miktarda tuz içeren besinler daha az tüketilebilir,
- Yemekleri hazırlarken, pişirirken ve tüketirken daha az tuz kullanılabilir.