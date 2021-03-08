Sağlık Bakanlığı'ndan 'tuz kullanımı' uyarısı: Yemeklerde limon, sirke, baharat kullanın

Sağlık Bakanlığı, aşırı tuz tüketimine bağlı sağlık sorunlarının önüne geçilebilmesi için yemeklerde limon, maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlar gibi diğer lezzet arttırıcıların kullanılabileceği, salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için suda yıkama ve bekletme gibi işlemlerin uygulanabileceği önerisinde bulunuldu.

AA'nın haberine göre; "Dünya Tuza Dikkat Haftası"nda bu yıl "Daha Fazla Lezzet, Daha Az Tuz" teması işleniyor.