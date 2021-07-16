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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı'ndan 'şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken Covid-19 tedbirleri' paylaşımı

16 Temmuz 2021 21:30

Sağlık Bakanlığı, şehirler arası toplu taşıma araçlarında yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı bir video hazırladı.

Sağlık Bakanlığıkoronavirüs tedbirleri
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