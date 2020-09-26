Sağlık Bakanlığı’na şikâyet sayısı 2019'da 36 bini geçti

AKP’nin ‘başarılı’ bulduğu sağlık sistemine yönelik 2019’da şikâyet sayısı 36 bine çıktı. İlk şehir hastanesinin açıldığı 2017 yılından sonra sorun yaşadığı için başvuruda bulunan yurttaşların sayısının artması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, yurttaşlar 2016 yılında Sağlık Bakanlığı’na 27 bin 675 şikâyette bulundu. Şikâyet sayısı 2017’da 28 bin 911’e, 2018’de 33 bin 685’e ve 2019 yılında ise 36 bin 313’e çıktı.

Erdoğan'ın “hayalim” dediği şehir hastanelerinin açılığı 2017 yılının ardından sorunlara ilişkin başvurularda da artış meydana geldiği dikkatleri çekti.

Sağlık Bakanlığı'na teşekkür sayısı 2019'a 10 bin 819'a ulaştı

Sağlık Bakanlığı’na yapılan şikâyetlerin, 2016 ile 2019 yıllarını kapsayan dört yıllık dönemde yüzde 31 oranında artması dikkat çekerken ‘teşekkür’ oralarındaki artış çok daha düşük oldu. Sağlık Bakanlığı’na, teşekkür etmek amacıyla 2016 yılında 9 bin 537 başvuruda bulunulurken bu sayı 2019 yılına kadar sadece yüzde 13 oranında arttı. Bakanlık’a 2019 yılında 10 bin 819 teşekkür iletildi.