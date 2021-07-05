“Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde 129 yazılım hizmeti ihalesinden 110’u “21-b” usulüyle yapıldı, ihalelerin gittiği 17 şirkete yaklaşık 31 milyon TL aktarıldı”

Kamu ihalelerinde “savaş, salgın, acil işler” için uygulanan “21-b” yönteminin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı hastanelerin hizmet alımlarında sıklıkla kullanıldığı öğrenildi. Son üç yılda hastanelerde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılım hizmeti için yapılan 129 ihalenin 110’unda “21-b” uygulandı. Aynı ihaleleri tekrar tekrar alan 17 şirkete, kamudan yaklaşık 31 milyon TL aktarıldı. CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, “Aynı ihaleleri tekrar tekrar alan 17 şirket kârlılıklarını artırırken kamu zarara uğruyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, konuya ilişkin konuştu. Buna göre, kamu hastaneleri kesintisiz şekilde kullandıkları HBYS ve SBYS yazılımları için tüm şirketlere açık, uzun süreli ihale yapmak yerine Kamu İhale Yasası’nın “21-b” maddesini amacı dışında kullanarak, davet usulüyle 1, 3, 6 aylık periyotlarda ihaleye çıkıyor.

Aynı şirketlerin, aynı hizmeti, aynı hastanelere tekrar tekrar yapılan milyonluk ihalelerle vermeye devam ettiğini belirten Kasap, “Belli şirketler bu yolla zengin ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın göreve başladığı tarihten bugüne kadar HBYS ve SBYS yazılım hizmeti için yapılan 129 ihalenin 110’u 21/b usulü ile yapıldı. Bu ihaleleri alan 17 şirkete yaklaşık 31 milyon TL aktarılmış. Sağlık Bakanlığı, 2018’den bu yana tüm hastanelerde kullanılabilecek merkezi HBYS ve SBYS kurmuyor. Bunun altında yatan neden belli, şirketleri zengin etme çabası” bilgisini aktardı.

"6 aylık ihalelerle yıllık yüzde 50’ye varan fiyat artışları görülüyor"

Aynı hizmet için sık sık yapılan her yeni ihalede “birim maliyet artışı” nedeniyle şirketlerin kârlılıklarını artırdıklarına dikkat çeken Kasap, “İhalelerin uzun vadeli ve çok katılımcı ile yapılması gerekirken uygulanan yöntem ile kamu zarara uğratılıyor. 6 aylık ihalelerle yıllık yüzde 50’ye varan fiyat artışları görülüyor. Açık usulle yapılmayan ihalelerle kimlerin zengin edildiğini merak ediyoruz. Hastaneye yazılım hizmeti satın alınmasında, ilgili ‘21-b’ kapsamına girecek ‘acil’ ya da ‘olağanüstü’ bir durum yok” dedi.