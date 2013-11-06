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Sağlık Bakanlığı Müşaviri: Üniversitelilerde kürtaj başvurusu patladı, görmezden mi geleceğiz!

Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Özdinç: Saha araştırması yaptım, jinekologlarla konuştum. Kız öğrenciler arasında kürtaj patlaması var

06 Kasım 2013 13:42

Sağlık Bakanlığı Müşaviri Doktor Ahmet Özdinç, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın öğrenci evleriyle ilgili başlattığı tartışmaya Twitter’dan katılarak, “Üniversite öğrencilerinin kürtaj başvurularında patlama olduğunu” öne sürdü. Özdinç, “Üniversite öğrencilerinin kürtaj başvurusundaki patlamasını görmezden mi geleceğiz!” dedi ve kanıt olarak “üniversite bölgelerindeki jinekologlarla görüşülmesini” önerdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli’de öğrenci yurtlarının yetersizliğinden dolayı kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aynı evde kaldığını ve bunun AKP’nin muhafazakar çizgisi gereği kabul edilemez olduğunu ifade etmesinin yankıları sürüyor.

Erdoğan’ın sözleri tartışılırken, “kızlı erkekli öğrenci evi” konusu Twitter’da da #kızlıerkekliyasaklar etiketiyle günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Sağlık Bakanlığı Müşaviri Doktor Ahmet Özdinç de bu tartışmaya ilginç bir iddiayla katıldı ve “Üniversite öğrencilerinin kürtaj başvurularında patlamasını görmezden mi geleceğiz?” diye sordu.

Bu tweet üzerine “iddiasını hangi araştırmayla temellendirdiğini” soran Doktor Alp Sirman’a, Özdinç, “Üniversite bölgelerindeki jinekologlarla görüşmenizi öneririm” yanıtını verdi. Sahada elde edilen bilgilerin neden raporlanmadığı sorusuna yanıt vermeyen Özdinç, Sirman’ın “Kürtaj yaptıran üniversiteli kız öğrencilerin fişlenip fişlenmediği” sorusunu da cevapsız bıraktı.

 

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Sağlık Bakanlığı: Müşavirin kendi görüşü, araştırmamız yok

 

Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Özdinç'in twitter hesabından yaptığı "Saha araştırması yaptım, jinekologlarla konuştum. Kız öğrenciler arasında kürtaj patlaması var" sözlerine bakanlıktan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Özdinç'in bu görüşünün kendisinin kişisel görüşü olduğu, bakanlığı hiçbir şekilde bağlamadığı vurgulandı. Ayrıca bakanlığın üniversiteli kız öğrencilerde kürtaj patlaması olduğuna ilişkin bir saha çalışması bulunmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımız Müşaviri Dr. Ahmet Özdinç’in kişisel twitter hesabından paylaştığı ve bazı internet sitelerinde haber olarak yer alan “üniversiteli kız öğrenciler arasında kürtaj patlaması” olduğu iddiası adı geçen şahsın kendi kişisel görüşü olup, hiçbir şekilde Bakanlığımızı bağlamamaktadır.

 Ayrıca Bakanlığımızın bu alanda yaptırdığı bir saha çalışması da bulunmamaktadır.

 Bilgilerinize sunulur."

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