Sağlık Bakanlığı: Meclis yüksek riskli bölge

Meclis’te 4 milletvekilinden sonra bir kameramanda da Koronavirüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan programda TBMM yüksek riskli bölge olarak tanımlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs salgınına ilişkin hazırladığı ‘Hayat Eve Sığar’ programında il il, ilçe ilçe, sokak sokak vaka sayısı ve artış görülebiliyor. ‘Yoğunluk’ bölümüne tıklandığında bölgedeki salgın durumuna bağlı olarak ‘az, ‘orta’ ve ‘yüksek’ riskli seçenekleri çıkıyor.

Duvar'ın haberine göre TBMM yerleşkesinde iken yoğunluk ‘yüksek riskli bölge’ olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Meclis’teki vaka sayıları da artıyor. Önceki gün yapılan yaklaşık 600 testten bazıları pozitif çıktı. Meclis TV’de çalışan bir kameramanda korona virüsü tespit edildi.

Meclis Başkanlığı, kameraman ile yakın temasta olan kişileri uyararak ‘test yaptırın’ uyarısında bulundu. Son dönemde TBMM’de salgının artması dikkat çekiyor. Daha önce HDP’li 3 vekil ile AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun testi pozitif çıkmıştı.