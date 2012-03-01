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Sağlık Bakanlığı Komisyonu 'nakillere devam' kararı aldı

Sağlık Bakanlığı Doku Nakli Komisyonu, Hacettepe Üniversitesi'nde çift kol ve çift bacak nakli yapılan Şevket Çavdar'ın ölümünün ardından toplandı.

01 Mart 2012 01:10

 

T24 - Akdeniz ve Hacettepe üniversitelerinde yapılan doku nakilleri Sağlık Bakanlığı Doku Nakli Komisyonu toplantısında masaya yatırıldı. 15 uzmanın katıldığı toplantı üç buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ‘doku nakli operasyonlarına devam edileceği’ bildirildi. Komisyon ayrıntılı raporu daha sonra sunacak.
 
 
Akdeniz ile Hacettepe üniversitelerindeki nakil operasyonların değerlendirildiği toplantıdan ‘nakillere devam edileceği kararı’ çıktı.
 
Toplantının ardından açıklama yapan komisyon üyelerinden Prof. Nesrin Çobanoğlu, ‘kurulda önemli kararlar alındığını, kol ve bacak nakillerinin devam edeceğini’ söyledi.
 
 

Ayrıntılı rapor daha sonra sunulacak

 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Hacettepe ve Akdeniz üniversitelerinde yapılan nakilerle ilgili ayrıntılı bir raporun hazırlanarak komisyona sunulmasına karar verildiği belirtildi.
 
Toplantıya katılan, Antalya'da yüz naklini gerçekleştiren Ömer Özkan ve Hacettepe Üniversitesi'nden de Serdar Nasır bilgi verdi. 
 
 

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