Sağlık Bakanlığı: Kocaeli’nde kansere bağlı ölüm oranı 4 yılda yüzde 13 arttı!

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Kocaeli’nde 2010-2014 arasında kansere bağlı ölüm sayısı yüzde 13 artarak 1702’ye ulaştı. Bakanlık, ülke genelinde kanser tedavisinde kullanılan 14 cihaza toplam 27.8 milyon dolar ödedi.

Sağlık eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın kanser tedavisinde kullanılan cihazlara ve kanser vakalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı. Bakan Müezzinoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Kocaeli’nde kansere bağlı ölüm sayısı giderek artıyor. 2010-2014 yılları arasında Kocaeli’nde kanserden hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 13’lük bir artış gösterdi. 2010’da 1505 olan kanser sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı, 2011’de 1451’e gerilerken, 2012’de 1602’ye, 2013’te 1699’a, 2014 yılında ise 1702’ye çıktı.

Türkiye genelinde kanser görülme sıklığı 2011 yılında 228.6 düzeyinde iken, bu rakam 2013 yılında 227.2 olarak gerçekleşti. Buna karşın Kocaeli ve Dilovası’nda kanser görülme sıklığında yükseliş yaşandı. Kocaeli’nde 2011’de 193.8 olan kanser görülme sıklığı, 2013’te 227.2’ye ulaştı. Dilovası’nda da söz konusu rakam 183.6’dan 193.6’ya çıktı.

Kocaeli’nde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nin sayısının 3 adet olduğunu belirten Bakanlık, 2015 yılında meme kanseri için 33 bin 149 mamografi çekimi, serviks kanseri için 62 bin 292 smear testi ve kolon kanseri için 23 bin 574 dışkıda gizli kan testi yaptırıldığını bildirdi.

Kanser cihazlarına 27.8 milyon dolar ödendi

Bakanlık, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 2015 bütçesinden karşılanmak üzere yapılan ihalede V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis A.Ş. firmasının kazandığı ihaleyle ülke genelinde 14 lineer hızlandırıcı ve ek donanımlarının alımının yapıldığını bildirdi. İstanbul’da 4, Afyon’da 2,Sivas, Malatya, Bursa, Çanakkale, Kayseri, Rize, Kütahya ve Kahramanmaraş’ta 1’er tane olmak üzere toplam 14 cihaza toplam 27 milyon 844.5 bin dolarlık ödeme yaptı. Bu cihazların hastalara uygulanmasında herhangi bir ilaç kullanılmadığı, dağıtımının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün planlamalarına uygun olarak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından belirlendiği bildirildi.