Sağlık Bakanlığı için KPSS sonuçları açıklandı

Adayların merakla beklediği KPSS 2016/7 (Sağlık Bakanlığı) sonuçları ÖSYM'nin sitesinden duyruldu.

Adaylar TC kimlik numarası ile öğrenebilecek

Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sitesinden sonuçlara erişim sağlayabilecekler. ÖSYM 'den duyuru! 28 Ekim - 3 Kasım 2016 tarihleri arasında tercihleri yapılan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara sözleşmeli personel alımı sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme İşlemleri (KPSS-2016/7): Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması KPSS-2016/7 Tercih Kılavuzunda yer alan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sonuçlar resmi internet sitesinde

Yerleştirme sonuçları, 7 Kasım 2016 tarihinde saat 16:50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.