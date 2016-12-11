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Sağlık Bakanlığı: Hastanelerimizde kan ihtiyacı yok

İçişleri Bakanı, patlamada 20 kişinin yaralandığını bildirmişti

11 Aralık 2016 03:30

İstanbul Dolmabahçe'de 19:00'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor maçının bitiminin ardından 22:15'te Vodafone Arena'nın deplasman tribününün yakınlarında bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunmadığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabında yaptığı açıklama şöyle:

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