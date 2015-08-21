Sağlık Bakanlığı: Göçmenler nedeniyle hastalıkların arttığı iddiası doğru değil

Sağlık Bakanlığı, Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye gelmesinin ardından hastalık sayılarında artış olduğu iddialarını yalanladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Çocuk felci hastalığının ya da nadir görülen suçiçeği, kızamık, verem, el-ayak–ağız hastalığı gibi hastalıkların arttığı, iddiası doğru değil” dendi.

Hürriyet Gazetesi’nden Meltem Özgenç’in haberine göre; Türkiye’de 17 yıldır çocuk felci vakasının görülmediğini söyleyen Sağlık Bakanlığı, göçmenler nedeniyle hastalıkların arttığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Suriyeli göçmenler nedeniyle Türkiye’de uzun zamandır görülmeyen çocuk felci hastalığının ya da nadir görülen suçiçeği, kızamık, verem, el-ayak–ağız hastalığı gibi hastalıkların arttığı, iddiası doğru değil. 1998 yılında son çocuk felci vakamızı gördük. 17 yıldır yok. Aşı ile önlenebilir hastalıkların görülme sıklığına bakacak olursak, 2014 yılında kızamık vakası görülme sıklığı yüz binde 0.7, suçiçeği yüz binde 5, Hepatit B vakası görülme sıklığı yüz binde 3, Hepatit A yüz binde 8, tüberküloz (verem) yüz binde 17’dir. Bu hastalıkların görülme sıklığı geçmiş yıllara göre azaldı. Suçiçeği aşısı ulusal aşı programımıza 2013 yılında dahil edildi ve hastalığın görülme sıklığı 2011 yılında yüz binde 21 iken, 2014 yılında yüz binde 5’e düştü.”

13 hastalık için ücretsiz aşı

“Türkiye’de bağışıklama hizmetleri ‘Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi’ kapsamında yürütülüyor ve ücretsiz aşı uygulaması yapılıyor. 2002 yılında 7 hastalığa karşı aşılama hizmeti verilirken Hepatit A, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, zatüre, hib , tip-B, difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci aşılarının da dahil edilmesiyle bugün itibarıyla 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmeti veriliyor. Ulusal çocukluk çağı aşı takvimimiz içerisinde okul çağındaki öğrencilerimize aşılama bulunmuyor. 2014 yılı aşılama hızımız ortalama yüzde 96.

Sınır ve diğer illerimizde olan nüfus ve sınır hareketliliği nedeniyle bağışıklama hizmetleri kapsamında 4’lü karma (difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci) ve 5’li karma (difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, Hib) aşıları uygulanıyor. Suriyelilere yönelik, ülkemiz ulusal aşı takvimine uygun olarak 0-11 aylık bebeklere, 15-49 yaş grubu kadınlara, okul çağındaki çocuklara aşılama hizmeti sunuluyor.”

Sınır giriş-çıkışlarında çocuk felci aşısı

“2013 yılında Suriye ve Irak’ta çocuk felci vakaları görülmesi üzerine bu kapsamda, 2013 yılından itibaren 17 ilimizde (Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Kahramanmaraş, Hakkari, Siirt, Van, Batman, Diyarbakır, Mersin, Şırnak, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin), 2014 yılı içerisinde İstanbul’da 6 ilçemizde (Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Küçükçekmece, Sancaktepe Ümraniye) ve 2015 yılı içerisinde de 5 ilimizde (Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Hatay, Kilis) yaşayan 5 yaş altı çocuklarımız ile kamplarda ve kamp dışında yaşayan çocuklara çocuk felci aşısı yapıldı. Diğer illerimizde ise çocuk felci açısından riskli ülkelerden gelen kişilerin bulunduğu yerlerde 5 yaş altı tüm çocuklar aşılandı. Halen sınır giriş çıkışlarında tüm kişilere çocuk felci aşısı uygulanıyor.

Suriyelilere biometrik kimlik

Suriyelilere kamp içi ve dışında biometrik kimlik verilerek kayıt altına alınıyor. Sağlık kuruluşlarımızda koruyucu ve tedavi edici olmak üzere her türlü sağlık hizmeti hiçbir ayırım yapılmadan ücretsiz olarak veriliyor. Sağlık kuruluşlarımızda yapılan hizmetler kayıt altına alınıyor. Sağlık kuruluşuna başvurularda herhangi bir artış söz konusu değil.

Kızamık vakalarının ise bütünüyle Avrupa kaynaklı oldukları, değerlendiriliyor. Zira, tüm dünyada olduğu gibi ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde 2005 yılından bu yana çeşitli ülkelerde kızamık salgınları yaşanıyor. 2012 yılında, yine Romanya’dan gelen bir gruptan İstanbul’da importe kızamık bulaşı gerçekleşmiş olup daha sonraki süreçte bu vakalardan diğer iller de etkilenmiş ve 2012 yılında 349, 2013 yılında ise 7 bin 405 vakaya ulaşan bir vaka artışı ortaya çıkmtı.

2014 yılının başlarından itibaren vaka sayıları oldukça azalmış olup 2014 yılında kızamık vaka sayısı 565 vakaya düştü. 2015 yılında bildirilen kızamık vakası sayısı 246 ile sınırlı kaldı. Türkiye’de Verem Savaşı Dispanseri birimlerince tespit edilen Tüberküloz şüpheli Suriyeli misafirlerin kayıt, tetkik ve tedavi işlemleri ücretsiz olarak yürütülüyor, sevki gereken hastalar ileri tetkik ve tedavi amaçlı ilgili hastanelere gönderilerek tedavileri sağlanıyor.”

Hastalıkların yıllara göre dağılımı şöyle:

Kızamık İnsidansı (Yüzbinde)

2010 0.0,

2011 0.1,

2012 0.4,

2013 8.8,

2014 0.7

Suçiçeği İnsidansı (Yüzbinde)

2011 21.4

2012 16.2

2013 10

2014 4.6

Hepatit A İnsidansı (Yüzbinde)

2010 3.8

2011 5.2

2012 4.8

2013 5.9

2014 2.1

Hepatit B İnsidansı (Yüzbinde)

2010 4.2

2011 3.8

2012 3.6

2013 3.1

2014 3.1

Tüberküloz İnsidansı

2010 26

2011 24

2012 22

2013 20

2014 17

NOT: İnsidans belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısını ifade eder.