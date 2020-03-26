Sağlık Bakanlığı gibi üniversite hastaneleri de kurayla personel alabilecek

Temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi, bakım ve onarım hizmetlerinde üniversite hastanelerine personel alımları yapılırken mülakat şartı aranmayacak

26 Mart perşembe tarihli 31080 sayılı mükerrer sayısına göre kamu kurumlarında işçi alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik değişti Eklenen geçici maddeye göre devlet üniversite sağlık uygulama ve araştırma hastanelerinde istihdam edilecek olan temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma görevlisi, bakım onarım işçileri doğrudan noter kurası ile başka bir sınava tabi tutulmadan alınabilecekler.

Alımlarda noter kurası gerçekleşecek. Alınacak olan kadro adeti kadar asıl ve yedek aday belirlenecek. Asıl listedeki adaylardan başvuru şartlarını taşımayanlar yedek listedeki sıralamaya göre alımlar yapılabilecek.

Sağlık bakanlığı 14 bin işçi ile 18 bin sağlık personeli kadrolarında hemşire, teknisyen, ebe ve diğer sağlık kadroları için başvurular 26 Mart tarihi itibari ile başladı. Adaylar bu alımlardan 14 bin işçi istihdamında 2 bin güvenlik görevlisi, 14898 kişilik temizlik kadrosundaki İŞKUR üzerinden yapabilecekler.