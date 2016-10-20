Sağlık Bakanlığı, damacanaların 5 yıl kullanılmasına izin verdi!

Sağlık Bakanlığının, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun "Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, doğal mineralli sularda Avrupa Birliği (AB) mevzuatı dikkate alınarak, bazı parametrik değerlerin uyumlaştırılması, su dolumunda kullanılan kapların kullanım süresi ile AB'ye üye olmayan ülkelerden ithal edilen doğal mineralli suların "doğal mineralli su onay süresi"ne yönelik düzenlemelere gidildi.

Düzenlemeyle, AB'ye üye olmayan ülkelerden ithal edilen doğal mineralli sular için düzenlenen "doğal mineralli su onay sertifikaları"nın geçerlilik süresi 1 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Damacıların ömrü 5 yıl



Damacana kapların kullanımına ilişkin mevcut yönetmelikte yer alan 3 yıl veya yılda 75 kez su dolumu şeklindeki sınırlamaya da yeni düzenleme getirildi.

Bakanlık, damacana kapların 3 yıllık süre içinde yıpranmadığı, 75 kez yapılacak dolumun da ancak 5 yılda tamamlanabildiği, bu durumun ülke ekonomisine ve küçük ölçekli işletmelere mali açıdan zarar verdiği gerekçesiyle 3 yıllık süreyi 5 yıl olarak değiştirdi.

Yerel idarelere "otomatik klorlama cihazı" zorunluluğu



Son dönemde yaşanan ishal vakalarındaki artışların içme-kullanma suyunda tespit edilen bakiye klor yetersizlikleri ile buna bağlı olarak ortaya çıkan mikrobiyolojik uygunsuzluk düzeyindeki artışlara bağlı olduğunu tespit eden Bakanlık, düzenlemeyle birlikte bu uygunsuzlukları azaltmak, suyun kesintisiz ve sürekli olarak klorlanmasını sağlamak amacıyla su depolarına, suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen "otomatik klorlama cihazı" takılması zorunluluğu getirdi.

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