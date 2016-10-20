T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı, damacanaların 5 yıl kullanılmasına izin verdi!

Sağlık Bakanlığı, su damacanaların kullanım süresini 3 yıldan 5 yıla çıkardı

20 Ekim 2016 19:58

Sağlık Bakanlığının, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun "Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, doğal mineralli sularda Avrupa Birliği (AB) mevzuatı dikkate alınarak, bazı parametrik değerlerin uyumlaştırılması, su dolumunda kullanılan kapların kullanım süresi ile AB'ye üye olmayan ülkelerden ithal edilen doğal mineralli suların "doğal mineralli su onay süresi"ne yönelik düzenlemelere gidildi.

Düzenlemeyle, AB'ye üye olmayan ülkelerden ithal edilen doğal mineralli sular için düzenlenen "doğal mineralli su onay sertifikaları"nın geçerlilik süresi 1 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

 

Damacıların ömrü 5 yıl


Damacana kapların kullanımına ilişkin mevcut yönetmelikte yer alan 3 yıl veya yılda 75 kez su dolumu şeklindeki sınırlamaya da yeni düzenleme getirildi.

Bakanlık, damacana kapların 3 yıllık süre içinde yıpranmadığı, 75 kez yapılacak dolumun da ancak 5 yılda tamamlanabildiği, bu durumun ülke ekonomisine ve küçük ölçekli işletmelere mali açıdan zarar verdiği gerekçesiyle 3 yıllık süreyi 5 yıl olarak değiştirdi.

Yerel idarelere "otomatik klorlama cihazı" zorunluluğu


Son dönemde yaşanan ishal vakalarındaki artışların içme-kullanma suyunda tespit edilen bakiye klor yetersizlikleri ile buna bağlı olarak ortaya çıkan mikrobiyolojik uygunsuzluk düzeyindeki artışlara bağlı olduğunu tespit eden Bakanlık, düzenlemeyle birlikte bu uygunsuzlukları azaltmak, suyun kesintisiz ve sürekli olarak klorlanmasını sağlamak amacıyla su depolarına, suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen "otomatik klorlama cihazı" takılması zorunluluğu getirdi.

.

ETİKETLER

damacana kullanım ömrüsağlık bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24