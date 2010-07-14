Sağlık Bakanlığı 'caydırıcı' resimleri beğenmedi

T24

‘Sevişmemelerinin nedeni sigara değil’

Sağlık Bakanlığı'nın beğenmediği resimler

Sağlık Bakanlığı’nca Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na (TAPDK) yazılan yazıda resimlerin caydırıcı olmadığı ileri sürüldü. Bir itiraz noktasını da yatakta oturan çift oluşturdu. Sağlık Bakanlığı, sigaranın iktidarsızlığa neden olabileceğine işaret eden “yatakta ayrı oturan çift” resminin, “Türkiye gerçeklerine uygun olmadığını” belirterek, yarı çıplak evli bir çiftin bu şekilde gösterilemeyeceğini savundu.Sözkonusu resimde, yatakta birbirinden ayrı oturan, erkeğin üst kısmının çıplak olduğu, ayrı yönlere bakan bir çift gösteriliyor ve sigaranın iktidarsızlığa yol açabileceği vurgulanıyor. Bakanlığın, evli olduğu düşünülen bir çiftin bu şekilde gösterilmesinin sakınca yaratacağı görüşünde olduğu öğrenildi. İtiraz dikkate alınırsa, sigara paketlerinde değişikliğe gidilebilecek.Bakanlığın TAPDK ile bir diğer uyuşmazlığını da dolaylı sigara reklamının yasaklanması oluşturuyor. Bakanlık, sigaranın, market gibi yerlerle bar kafe gibi alanlarda dışarıdan görünmeyecek şekilde satılması gerektiğini savunuyor. Bu düzenlemeler için yönetmelik çıkarılması gerekiyor.Sağlık Bakanlığı, sigara paketlerinde sigaranın zararlarını anlatmak için kullanılan ‘yatakta oturan çift’ resmini uygun bulmadı. Bakanlığın Türkiye gerçeklerine uymadığını belirttiği fotoğrafla ilgili Vatan gazetesi yazarı Dilek Önder de mizahi bir yazı yazmıştı. Önder, “Bu neyin fotoğrafı” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetmişti:“Mutluluğun fotoğrafı olmadığı kesin! Hayır, 70’li yıllardan kalma Woody Allen filmlerinden bir kare de değil. ...Bu ne biliyor musunuz? Hani şimdi sigara paketlerinin üzerine resim koyuyorlar ya, onlardan biri. ...Altında da aynen şunlar yazıyor: “Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur.“ Şimdi fotoğrafa bir daha bakın. Kadına... Adama... (Daha doğrusu çıtıra...) Yatağa... Yorgana... Bir kere bunlar hiç Türk’e benzemiyor. Zaten dedim ya, 70’lerden kalma gibiler... Yani aslında şimdi bunlar yaşıyorsa, kadın 80’lerinde, çocuk da 65’inde falan... (Şimdi kendisi çıtır peşindedir yani...) ...Türkiye’de böyle bir şey olmaz! ...Açık ve net yazıyorum; bu fotoğrafın sigarayla bir ilgisi yok. Daha doğrusu bunların sevişememelerinin nedeni sigara falan değil.”