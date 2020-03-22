Sağlık Bakanlığı, Bakan Koca için açılan sahte hesaplara karşı uyardı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına karşı uyardı.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs salgını sebebiyle yayılan asılsız bilgilere karşı vatandaşları uyarırken bir yandan da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca adına birçok sahte sosyal medya hesapları açıldığına dikkati çekti. Bakanlık takip edilmesi gereken hesapları da kamuoyu ile paylaştı:

"Son günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir.

Sayın Bakanımızın resmi sosyal medya hesaplarını aşağıda paylaşıyoruz:

Twitter:

Dr. Fahrettin Koca @drfahrettinkoca

https://twitter.com/drfahrettinkoca?s=09

Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca

Facebook: https://www.facebook.com/sbfahrettinkoca/

Bu hesapların dışında açılan sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz."