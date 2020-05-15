Sağlık Bakanlığı açıkladı: 29 ülkeden hasta kabul edilecek

Sağlık Bakanlığı, 20 Mayıs itibarıyla 29 ülkeden hasta kabul edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında 20 Mayıs itibarıyla 29 ülkeden hasta kabul edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, hasta kabul edilecek ülkeleri şöyle sıraladı: Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre;

Bir hasta ile birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilebilecek.

Hastalar hava yoluyla; İstanbul Hava Limanı, Ankara Esenboğa Hava Limanından kabul edilecek.

Kara yoluyla ise; Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısından kabul edilecek.

Hasta ve refakatçilerine ücreti mukabili hava alanları ve hudut kapılarında Covid-19 PCR testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacak.