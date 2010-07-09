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Ekonomi

Sağlık Bakanlığı 2 bin engelli personel alacak

Sağlık Bakanlığına, çeşitli branşlarda toplam 2 bin özürlü personel alınacağı bildirildi.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Sağlık Bakanlığına, çeşitli branşlarda toplam 2 bin özürlü personel alınacağı bildirildi.
    

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 657 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince taşra teşkilatına ilk defa devlet memuru olarak atanmak üzere çeşitli branşlar için yapılacak sınavlara başvurular, 19 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 9 Ağustosta sona erecek.


Başvurular, sınava girmek ve atanmak istenilen il sağlık müdürlüklerine yapılacak.


Adaylar, il sağlık müdürlüklerinde oluşturulacak sınav başvuru bürolarında görevlendirilecek kişiler vasıtasıyla "www.yenipbs.saglik.gov.tr" ve "www2.yenipbs.saglik.gov.tr" internet adreslerinden başvuru yapacak.


Adaylar, sadece bir ilde görevlendirilmek için başvuruda bulunabilecekler. Yapılacak sınav sonucunda, başarı puan sıralamasına göre başvuruda bulunulan ile ayrılan kadro sayısı kadar atama yapılacak.


Sınav tarihi ve özürlü personel alımıyla ilgili ayrıntılı bilgi "http://personel.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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