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Sağlık Bakanlığı: 15 bin kişi aşılandı

03 Kasım 2009 22:49

Sağlık Bakanlığı, pandemik grip aşısının ilk gün sonuçlarına göre yaklaşık 15 bin kişinin aşılandığını, şu ana kadar aşıya bağlı ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pandemik grip aşısı uygulamasına bugün itibarıyla tüm illerde sağlık çalışanları, hacı adayları ve hacca gidecek görevlilerin aşılanması şeklinde başlandığı belirtildi.

İlk gün sonuçlarına göre yaklaşık 15 bin kişinin aşılandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Aşıya bağlı olabilecek muhtemel yan etkiler yakından izlenmekte olup şu ana kadar aşıya bağlı ciddi bir yan etkiye rastlanmamıştır. Aşı sonrası bir sağlık personelinde anafilaksi (şok) geliştiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen personel halen görevinin başındadır.''

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