Sağlık Bakanlığı 11 hastalığa karşı aşılayacak

Grip aşısı gripten tam olarak koruyor mu?



GSK'dan kimsezi çocuklara grip aşısı





6 ay-5 yaş grubundaki çocuklar grip aşısı olmalı



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de yürütülen bağışıklama programı kapsamında yalnızca boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, tüberküloz, çocuk felci ve hepatit-B olmak üzere 7 hastalığa yönelik aşılama yapıldığını söyledi.Bu hastalıklara ek olarak kızamıkçık, kabakulak ve HİB bakterisi hastalıklarına karşı da aşılama çalışması yapıldığını anlatan Buzgan, ayrıca zatürre başta olmak üzere önemli hastalıklara neden olan pnömokok etkenine karşı koruyucu aşının bu yıl içinde aşı takvimine eklenerek uygulamaya başlanacağını bildirdi.Buzgan, bunlara paralel olarak aşılamaya ayrılan bütçede önemli artış sağlandığını belirterek, 2002 yılında 14 milyon YTL olan aşılama bütçesinin 2009 yılı bütçesinde yaklaşık 300 milyon YTL olmasının beklendiğini kaydetti.Okul aşılama programları hakkında da bilgi veren Buzgan, 2006-2008 döneminde hepatit-B ve kızamıkçık hastalıklarının kontrolüne yönelik programın tamamlandığını, ilköğretime devam eden yaklaşık 8 milyon öğrenciye 3 doz hepatit-B, 1 doz kızamıkçık aşısının uygulandığını bildirdi.Turan Buzgan, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde grip ve zatürre aşılarının, belirlenmiş risk gruplarına, 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakım ve huzurevinde kalan kişilere durumlarını belgelendirmeleri halinde bedeli Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmak üzere reçete edilebilmesinin sağlandığını anlattı. Buzgan ayrıca, kronik karaciğer hastaları için hepatit-A aşısının da reçete edilebilmesinin mümkün hâle getirildiğini söyledi.Kronik akciğer, kronik metobolik hastalığı, kronik böbrek yetmezliği bulunan kişiler, kanser, HIV/AIDS hastaları ile bağışıklık yetmezliği olan, bağışıklığı baskılayan tedavi aldığı için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği erişkin ve çocukların başlıca risk gruplarını oluşturduğunu anlatan Buzgan, bu kapsamda yaklaşan kış mevsimi öncesinde risk grubundaki vatandaşların grip ve zatürre aşılarını yaptırmalarının önemli olduğunu vurguladı.