Sağlık Bakanlığı'ndan PCR testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa izin verilmeyeceği belirtilerek "Yurt dışına çıkışta korona virüs için PCR testinin yaptırılması gerekmektedir" denildi.

Sağlık Bakanlığından yurt dışına çıkışta yapılan PCR testine ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi, yurt dışına çıkışta korona virüs için PCR testinin yaptırılması gerekmektedir. Test sonuçlarının değiştirilerek uygunsuz işlem yapıldığına ilişkin basında çıkan haberler üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Bakanlığımız tarafından akredite edilerek Covid - 19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda alınan ve çalışılan testlere ait tüm süreçler Pandemi Yönetim Sistemimiz üzerinden uçtan uca takip edilmekte ve test sonuçları anında Bakanlık veri tabanına aktarılmaktadır. e-Nabız web portalında bulunan https://www.enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index adresi üzerinden barkod numarası, TC Kimlik No veya Pasaport No ile doğrulaması yapılarak karekodlu sonuç belgesi alınabilmektedir. Seyahat şirketleri, sonuç belgesinin sağ üst köşesinde bulunan karekodu okutarak açılan e-Nabız doğrulama sayfasından gerekli doğrulama bilgilerine ulaşabilirler. İlgili kuruluşlar konuya ilişkin olarak tekraren bilgilendirilmiştir. Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir." (İHA)