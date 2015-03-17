Sağlık Bakanı'nın etik dışı bulduğu LÖSEV hastanesine RTÜK'ten kamu spotu engeli!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sağlık Bakanlığı’nın itirazı üzerine, Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) kurduğu kamu spotunun gösterilmesini engelledi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, LÖSEV’e 100 yatak için izin verildiğini ancak hastanenin 400 yataklı yapıldığını belirterek, LÖSEV’i etik davranmamakla suçlamıştı.

Elif Akgül’ün Bianet’te yer alan haberine göre, karar beş AKP’li üyesinin oylarıyla alındı. Kararı değerlendiren CHP’li RTÜK üyesi Ali Öztunç şöyle konuştu:

Öztunç: LÖSEV cezalandırılıyor

“LÖSEV yıllardır kamu yararına görev yapan, insanların sağlığıyla ilgili projeleri olan bir sivil toplum örgütü. Daha önce kamu spotları için RTÜK’e başvurmuş ve onay almışlardı. Ancak Sağlık Bakanlığı’ndan ‘LÖSEV’in hastane ruhsatı olmadığına’ ilişkin gelen yazı üzerine kamu spotları iptal edildi.

“Biz LÖSEV spotunun devamı yönünde karar verdik ancak beş AKP’li üyenin oylarıyla bu karar alındı. Bu kararla sadece LÖSEV cezalandırılmıyor, LÖSEV’in sağlıklarına kavuşması için çalıştığı insanlar da cezalandırılıyor.”

Görüşüne başvurmak için ulaştığımız LÖSEV yetkilileri ise derneğin yönetim kurulunun hala görüşme halinde olduğu ve henüz bir açıklama yapmadıklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

LÖSEV, ülkenin en donanımlı onkoloji hastanesini kurmak için başlattığı yardım kampanyası filminin kamu spotu olarak ücretsiz yayımlanabilmesi için RTÜK'e başvurmuştu. RTÜK bu talebe onay vermiş, altı aylık izin süresinin bitmesiyle birlikte, tekrar RTÜK'e giden spot filme ikinci kez de onay çıkmıştı.

Ancak Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş RTÜK'e gönderdiği yazı yazarak yayının engellenmesini istedi. Bunun üzerine RTÜK Tontuş’tan itirazın gerekçesini istedi. Gerekçeyi değerlendiren RTÜK kamu spotunun yayınlanmaması yönünde karar verdi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV)) 100 yataklı kısmına izin verilen ancak 400 yataklı hastane yapmasına ilişkin olarak, koyulan kurallara uyulması gerektiğini söylemiş, ve LÖSEV’i etik davranmamakla suçlamıştı.