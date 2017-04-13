T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sağlık Bakanı’ndan yoğun bakımdaki İbrahim Erkal için açıklama

“Ciddiyetini koruyor…”

13 Nisan 2017 21:00

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yoğun bakımda tutulan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu için bilgi verdi. Akdağ, ünlü şarkıcının durumu için "Ciddiyetini koruyor" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve  Akdağ, Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette Sağlık Bakanı Recep Akdağ'da Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumunun ciddiyetini muhafaza ettiğini belirtti.

2017 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Bakan Akdağ, şöyle konuştu:

"İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili bu sabah ben malumat aldım, dünde görüşmüştüm başhekimle. Maalesef İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Herhangi bir olumlu yöne doğru eğilim yok. Arkadaşlarımız gayret ediyor."

ETİKETLER

ibrahim erkalrecep akdağyoğun bakım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24