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Sağlık Bakanı'ndan Prof. Nurşen Mazıcı'ya: Sen insan da değilsin!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Yazar, çizer takımının yüzde 99’u yanımızda duruyor ama yanımızda durmayan bazı reziller de var

29 Temmuz 2016 15:15

Darbe girişiminin ardından hayatını kaybedenler için, "Ben akademisyenim. Şehit değil, insan derim" diyen Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’ya Sağlık Bakanı Recep Akdağ"Tamam sen şehit demezsin, biz şehit deriz, sen insan da değilsin" dedi.

TRT'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Akdağ, "Ben bilimsel bir tespit yaparken 'şehit' demek zorunda değilim. Şehitlik dini bir kavramdır" sözleriyle gündeme gelen Prof. Dr. Nurşen Mazıcı’ya tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Bakan Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Geriye dönün birçok yazar, çizer takımı, siyasetçiler Allah razı olsun yüzde 99’u yanımızda duruyor ama yanımızda durmayan bazı reziller de var ayrı mesele. Geçen gün televizyonda birisi 'ben şehit demem insan derim' diyor. Tamam sen şehit demezsin, biz şehit deriz sen insan da değilsin yani. Böyle istisnalar dışında bugün herkes darbe girişiminin karşısında."

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