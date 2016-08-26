Sağlık Bakanı: Umarım şehit sayısı artmaz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin "70'ün üzerinde yaralı var, 4'ünün durumu ağır" dedi.

Bakan Akdağ şehit sayısıyla ilgili net bir rakam veremeyeceğini belirterek "Şehit sayısını şuan veremiyorum, henüz net bilgi alamadım" diye konuştu

Bakan Akdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Çok yoğun bir terörist saldırı grubuyla karşı karşıyayız, 70'in üzerinde yaralımız var. Bu yaralılardan dördünün durumu ağır. 15 Temmuz'da bu hain FETÖ çetesinin hain saldırısıyla 240 şehidimiz oldu, bir yandan DAİŞ öbür yandan PKK'nın hain saldırıları var.

Daha önce ifade ettiğim gibi, bu saldırıların hepsi alçakça, hepsi bizim huzurumuza yönelik. Türkiye'nin ileri gitmesini istemeyenler bu saldırıları gerçekleştiriyorlar. Ben Allah'tan rahmet diliyorum son saldırıda şehit olan kardeşlerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun.

Biz bugün bildiğiniz gibi bir aradayız. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bu bizim yürüyüşümüzü durduramayacağız.

Bu hain saldırılarıyla da mücadeleye devam edeceğiz. Şehit sayımızla ilgili şu an kesin bir sayı veremem, son bilgileri henüz almadım.

Zaten Şırnak Valiliğimiz konuyla ilgili olarak açıklama yapacak. Olay anında helikopter ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz olay mahaline gittiler. Umuyorum ki şehit sayımız artmaz.



Tekrar söylüyorum, bütün bu saldırılar Türkiye'nin kalkınmasını, huzura koşmasını engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı durmayı da biliyoruz. Kim hangi siyasi düşünceden olursa olsun, bu saldırılara karşı birlikte tepki koyuyoruz. "

