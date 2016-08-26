T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanı: Umarım şehit sayısı artmaz

"Şehit sayısını şu an veremiyorum, henüz net bilgi alamadım"

26 Ağustos 2016 13:34

Sağlık Bakanı Recep AkdağŞırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin "70'ün üzerinde yaralı var, 4'ünün durumu ağır" dedi.

Bakan Akdağ şehit sayısıyla ilgili net bir rakam veremeyeceğini belirterek "Şehit sayısını şuan veremiyorum, henüz net bilgi alamadım" diye konuştu

Bakan Akdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Çok yoğun bir terörist saldırı grubuyla karşı karşıyayız, 70'in üzerinde yaralımız var. Bu yaralılardan dördünün durumu ağır. 15 Temmuz'da bu hain FETÖ çetesinin hain saldırısıyla 240 şehidimiz oldu, bir yandan DAİŞ öbür yandan PKK'nın hain saldırıları var.

Daha önce ifade ettiğim gibi, bu saldırıların hepsi alçakça, hepsi bizim huzurumuza yönelik. Türkiye'nin ileri gitmesini istemeyenler bu saldırıları gerçekleştiriyorlar. Ben Allah'tan rahmet diliyorum son saldırıda şehit olan kardeşlerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun.

Biz bugün bildiğiniz gibi bir aradayız. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bu bizim yürüyüşümüzü durduramayacağız.

Bu hain saldırılarıyla da mücadeleye devam edeceğiz. Şehit sayımızla ilgili şu an kesin bir sayı veremem, son bilgileri henüz almadım.

Zaten Şırnak Valiliğimiz konuyla ilgili olarak açıklama yapacak. Olay anında helikopter ambulanslarımız, sağlık ekiplerimiz olay mahaline gittiler. Umuyorum ki şehit sayımız artmaz.


Tekrar söylüyorum, bütün bu saldırılar Türkiye'nin kalkınmasını, huzura koşmasını engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı durmayı da biliyoruz. Kim hangi siyasi düşünceden olursa olsun, bu saldırılara karşı birlikte tepki koyuyoruz. "
 

ETİKETLER

Recep AkdağCizrebombalı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24