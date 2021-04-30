Sağlık Bakanı: Tam kapanma bir zaruret halini aldı, vaka sayılarının çok  azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret halini aldı" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, Antalya ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Pandeminin Antalya’daki seyrini valimizle konuştuk. Sağlık alanındaki anlayışları istişare ettik. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımlara rağmen ihtiyaç duyacağımız farklı yatırımları görüştük. Antalya’nın yanı sıra Burdur ve Isparta’yı da değerlendireceğiz. 14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınında yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlama tedbirleriyle bir miktar düşüş sağlansa da istediğimiz düzeyde olmadı." dedi.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret halini aldı. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.

Vaka değişim hızlarını, oranlarını, iller bazında her hafta düzenli olarak yayımlamaktayız. Sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Filyasyonun önemi büyük. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları izole etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor.

Antalya’da 358 filyasyon ekibimiz var. Antalya’da vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görülüyor. Yatak doluluk oranı yüzde 47, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66’ya düşmüş oldu. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. "