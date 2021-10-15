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Koronavirüs

Sağlık Bakanı: Salgınla mücadelenin yükünü çocuklar bizimle bu kadar paylaşmışken, toplum neleri ihmal ediyor?

15 Ekim 2021 09:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların dahi maske kurallarına uyduğunu anımsatarak, "Salgınla mücadelenin yükünü çocuklar bizimle bu kadar paylaşmışken, toplum neleri ihmal ediyor?" diye sordu. 

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda çocuklarımız sınıflarında. Kural, ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske takmalarını gerektiriyor. Altı yaşındaki evladımız dâhil. Anne babalar olarak düşünelim: Salgınla mücadelenin yükünü onlar bizimle bu kadar paylaşmışken, toplum neleri ihmal ediyor? İyi sabahlar.." ifadesini kullandı. 

KoronavirüsmaskeçocukannebabauyarıSağlık BakanıFahrettin Koca
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