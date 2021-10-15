Sağlık Bakanı: Salgınla mücadelenin yükünü çocuklar bizimle bu kadar paylaşmışken, toplum neleri ihmal ediyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların dahi maske kurallarına uyduğunu anımsatarak, "Salgınla mücadelenin yükünü çocuklar bizimle bu kadar paylaşmışken, toplum neleri ihmal ediyor?" diye sordu.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda çocuklarımız sınıflarında. Kural, ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske takmalarını gerektiriyor. Altı yaşındaki evladımız dâhil. Anne babalar olarak düşünelim: Salgınla mücadelenin yükünü onlar bizimle bu kadar paylaşmışken, toplum neleri ihmal ediyor? İyi sabahlar.." ifadesini kullandı.