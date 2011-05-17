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Sağlık Bakanı o engelliden özür diledi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Gözlerin görmediği halde iş verdik" diyerek azarladığı görme engelli Nurullah Mehmetoğlu'dan özür diledi.

17 Mayıs 2011 03:00

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Gözlerin görmediği halde iş verdik" diyerek azarladığı görme engelli Nurullah Mehmetoğlu'dan özür diledi. 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Batman Bölge Hastanesi’nde sorunlarını aktardığı için tepki gösterdiği görme engelli Nurullah Mehmetoğlu’nu telefonla aradı. 

Bakan Akdağ, “Yorgunluk nedeniyle böyle bir şey yaptığımın farkındayım. Sizden özür diliyorum" dedi. 

Nurullah Mehmetoğlu da özrü bütün engelliler adına kabul ettiğini söyledi. 

Bu arada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olaya Twitter’den tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, “Engellileri vicdansızca azarlayanlar siyasetçi olmadan önce insan olmayı öğrenmelidir" dedi. 


ENGELLİLERİ KIZDIRAN DİYALOG

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, pazar günü Batman Bölge Hastanesi'ni ziyaret etmişti. 

Ziyaret sırasında görme engelli geçiçi işçi Nurullah Mehmetoğlu, Sağlık Bakanı’na “Buz burada asgari ücretle çalışıyoruz. Koşulların iyileştirilmesini istiyoruz. Müteahhit şirketlerin elinden ne zaman kurtulacağız" diye dert yanmıştı. 

Bakan Akdağ ise "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. Para kazanıyorsun değil mi ? Müteahhit şirketlerde çalışıp, para kazanmaya da devam edeceksiniz; hadi bakalım" demişti. 

Mehmetoğlu, olayın ardından bazı vekillerin kendisini arayarak “İşinden olursun” diye uyardığını söylemişti. 



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