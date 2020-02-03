Koronavirüs alarmı: Ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu; Uzak Doğu'dan gelen yolcular da termal kameradan geçirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e karşı Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını bildirdi. Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen tüm uçuşları durdurduğunu duyuran Bakan Koca, Uzak Doğu ülkelerinden gelen uçuşlara uygulanacak termal kamera uygulamasının, virüsün o ülkelerde görülmesinden dolayı olduğunu ifade etti.

Öte yandan Bakan Koca, TSK uçağıyla Çin'den getirilen yolcularla birlikte uçak mürettebatı ile görevli sağlık personeli, toplam 61 kişiden alınan numunelerin tamamının negatif olduğunu söyledi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"İlk belirlemelere göre herhangi bir durumu ağır olan askerimizin olmadığını söyleyebilirim. Bugün bilim kurulumuz 7. toplantısını yapıyor. Bütün alınan karar ve uyarılarıyla birlikte sonuçları kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Şu anda ülkemizde Koronavirüs'ün olmadığını, ülkeye girişini önlemek üzerinde de bilim kurulunun aldığı önerileri hassasiyetle hayata geçirme noktasında özen gösteriyoruz. Bilim kurulunun gündemine gelen başka ülkelerden, havaalanında termal kamera uygulaması ve benzeri uyguladığımız önleyici yaklaşımların devreye girip girmemesiyle ilgili gündeme geldiğini, bugün için bir karar bağlanacağını söylemiştir. Bilim kurulu Uzak Doğu, Asya'dan gelen ülkeler olarak daha çok Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının doğru olacağını; bunun da yarından itibaren biz de bakanlık olarak uygulamaya geçeceğini söylemek istiyorum.

Bu dönemde giderek vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Şu an itibaren 17 bin 485'e çıktı bu sayı. Çin dışında hastalık halen sınırlı durumda. Biz her türlü tedbiri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle bugün tartışılan Çin'den uçuşların giderek seferlerinin sayısı azaldı. THY bununla ilgili bir yasağa başlamıştı. Belli bir takvime kadar. Çin havayollarından gelen uçuşların olduğunu biliyoruz. Bu anlamda alınması gereken tedbirleri pratik hayata geçirmiştik. Bugün özellikle son günlerde salgının merkezi olan Vuhan şehri ve Hubei eyaleti iken olgu sayılarının giderek diğer şehir ve eyalete uzanmış olması, sayıların giderek artması nedeniyle Çin'den gelen uçuşların belli bir süreyle olması yönünde bilim kurulunun bir önerisi oldu. Bu süre zarfında enfeksiyonun seyrinin bir pik yapacağı ve bu sürede devamında nasıl bir tedbir alınmasıyla ilgili tekrar değerlendirilebileceği düşünüldü. Biz de belli bir gün vererek Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık.

Ay sonu itibariyle de devam edip etmeyeceği konusu tekrar değerlendirilerek sizinle alınması gereken ve aldığımız kararı paylaşacağız. Ayrıca 61 kişinin Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde takip edildiğini, dün kendilerini değil özellikle baş hekimliği ziyaret ederek yapılan hizmetlerin koordinasyonlarını denetlemek için yerinde görmek istedim. Bu çerçevede gitmişken hem sağlık ekibimizin başında olan İrfan hocamızı, hem pilot arkadaşlarımızı hem de AA muhabiriyle telefonla görüştüm. Morallerinin yüksek olduğunu, saat başı takipleri yapmak için arkadaşların geldiğini, her türlü taleplerini yerine getirmek istediğimizi, hasta muamele etmediğimizi ama bu anlamda alınması gereken tedbirleri alma noktasında bir gayret içinde olduğumuzu, bu dönemde misafirimiz olduklarını, misafirperverliğimizi göstermek istediğimizi 61 kişiye iletilmek üzere görevli arkadaşlarımıza söyledim.

Hangi gazeteleri istiyorlarsa bunların bir gün önce taleplerinin alınacağını ifade ettim. Bu dönemde ailelerinden sevdiklerinden ayrı düşerek, vatandaşlarımızın sağlığı için kendi sağlıklarını dahi ortaya koyan bu kahraman ekibimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu ifade ettiler. Buradan ayrıca vatandaşlarımız adına dost ve kardeş ülkelerin halkları adına da özellikle teşekkür ediyorum."