Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'ndan 'deve sütü' uyarısı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Suudi Arabistan’da görülen MERS virüsüne karşı umreye gidecekleri uyararak, “Deve çiftliğine de gitseniz sütünü içmeyin” diye konuştu. Batı Afrika’dan başlayıp dünyayı saran Ebola virüsü içinse “Okullarda tehdit yok” dedi.

Müezzinoğlu, Pedofili suçlarına ilişkin olarak, "Çocuklara cinsel istismarda bulunan pedofili hastaları için bir taslak çalışma vardı. Bu çalışmada cinsel isteği yok eden ‘ilaçlı kastrasyon’ gündeme geldi" diye konuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Müezzinoğlu şöyle devam etti:

“MERS de bir virüs. Yarasadan deveye, çiğ deve sütünden insana ve son olarak insandan insana bulaşıyor. Turları uyardık ve ‘insanları deve çiftliklerine götürmeyin’ dedik. Hacılara da ‘Sakın deve sütü içmeyin’ diyoruz. Dönüşte risk görülen hacıları da 14 gün boyunca kuluçka döneminde takip ediyoruz. Ebola’da görülen vakaların yüzde 50’si, MERS’te ise yüzde 30’u yaşamını yitiriyor. Ebola Afrika’da çok ciddi oranda can aldı. Bu nedenle Afrika’dan gelen öğrencileri Ebola’nın kuluçka süresi olan 21 gün takip ediliyoruz. 22’nci günden sonra sorun yok. Ne ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversite öğrenci düzeyinde en ufak bir riskimiz söz konusu değil.”

'Kastrasyon tartışılır'

Pedofili suçlarına karşı ilaçlı kastrasyonun insan haklarına aykırı olup olmadığının tartışılması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, şöyle devam etti: “Çocuklara cinsel istismarda bulunan pedofili hastaları için bir taslak çalışma vardı. Bu çalışmada cinsel isteği yok eden ‘ilaçlı kastrasyon’ gündeme geldi ancak hekim olarak buna karşıyım.”

'Teknoloji bağımlılık'

“4 yaş grubundan 14 yaş grubuna kadar bir teknoloji bağımlılığı riski görüyoruz. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde teknoloji bağımlısı bir grubun ‘oluşması riskini gözlemledik. Hastanelerimizden sonra da psikiyatri uzmanımızın olduğu tüm polikliniklerde bağımlılıkla mücadele poliklinikleri açmayı planlıyoruz.”

'Bilgisayara ayar'

“Teknoloji bağımlılığı konusunda Ulaştırma Bakanlığı ile çocukların korunması için sistem üzerinde çalışıyoruz. Örneğin 4-14 yaş arası çocuklar telefon ya da bilgisayarda 30 dakikadan fazla kalamayacak. Kaldıkları zaman kendini kapatan bir sistem oluşturulacak. Aile izin vermeden program yeniden başlatılamayacak.”

'Dökümlü fatura alın'

“Hastanelerin vatandaşa dökümlü fatura verme zorunluluğu var. Örneğin SGK ‘Kardiyoloji muayenesi için 35 lira öderim’ diyorsa hastane sizden 70 artı 35 lira yani en fazla 105 lira alabilir. Bunun üzerinde bir rakam çıkıyorsa mutlaka şikâyet edilmeli. Hem paranızı geri alabilirsiniz. Hem de SGK bölüm ve hastane kapatmaya kadar ceza verebilir.”

'Çayı, kahveyi şekersiz için'

Sağlık Bakanı Mehmet Müezinoğlu, insanların hayatlarından doğal olmayan şekeri çıkarmaları gerektiğini belirterek, “Mümkünse çayı çay, kahveyi kahve tadında içelim. Kafeler çayın yanında ambalajlı olarak en fazla bir şeker getirsinler ki hem şeker israf olmasın hem de şeker tüketimi azalsın. Artı şeker isteyene şeker vermek gerekiyor. Ancak bunun da ilerleyen zamanda kalp ve obeziteye davetiye çıkardığını bilmemiz gerekiyor” dedi.