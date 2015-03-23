Domuz gribinden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaşanan grip salgınında bugüne kadar 30'u domuz gribinden olmak üzere 39 kişinin grip dolayısıyla hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde domuz gribi ölümlerinin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "2014 yılı içinde 170 kişide H1V1 (domuz gribi) tespit edildi. 11 kişi öldü, 2015'te de 5 kişi öldü" açıklaması yapmıştı.

Müezzinoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugüne kadar 366 H1N1 virüsü vakası tespit edildi. 39 kişinin grip salgınında hayatını kaybetti.

Kaybettiğimiz vakalardan 5 tanesi B virüsü 4 tanesi H3N2 ve 30 tanesi de H1N1 teşhisiyle. Bu vakalar sadece grip enfeksiyonu nedeniyle kaybedilmiş vakalar değil. Bir kısmında kronik akciğer yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği gibi sorunlar var ve bunların üzerine ilave gribal vakalarla bugün itibariyle 39 kişi hayatını kaybettik."