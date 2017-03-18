Sağlık Bakanı: Millet size 'hayır' diyor ama referandumda 'evet' diyecek

Sağlık Bakanı Akdağ, ana muhalefetin her seçimde kaybettiğini savunarak, "Millet 'hayır' diyor ama size 'hayır' diyor kardeşim. Millet bu referandumda 'evet' diyecek. Ortada bir 'hayır' var. Ama size var" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Horasan ilçesindeki ziyaretlerinin ardından beraberindekilerle Köprüköy ilçesinin Yağan Beldesi'ne geçerek, çarşı merkezindeki bir kahvehanenin önünde vatandaşlarla buluştu.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Trabzon'da bir programda yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Baykal'ın söylediklerinin akla mantığa sığan bir yanının olmadığını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da utanmadan, sıkılmadan bizim inançlarımızı rencide edecek bir cümle kullanıyor. Söylemeye dilimde varmıyor 'bu kadar yetkiyi peygambere verseniz' diyor sümme haşa .. Buradan Sayın Baykal'a sesleniyorum. Çıksın 'yanlış bir cümle kurdum, hata ettim. Milletinden özür diliyorum' desin. Böyle rezalet olmaz. 'Siyaset politika yapıyorum' diye bu şekilde konuşulamaz. Bunu şiddetle reddediyorum. Elbette bu millet bu zihniyet sahiplerine neticesinde her zaman sandıkta cevabını bildirdi ama sandığı beklemesin, gelsin özür dilesin."

"Millet bunlara 'hayır' diye diye, akıllarında bir tek 'hayır' kalmış"

CHP'nin HDP ile halk oylamasının milletin önüne gelmemesi için çok uğraştığını savunan Akdağ, kendilerinin ise sadece Türk milletinin karar vermesi için çabaladıklarını iddia etti. Akdağ, şöyle konuştu:

"Ret yiye yiye, millet bunlara 'hayır' diye diye, akıllarında bir tek 'hayır' kalmış. Millet 'hayır' diyor ama size 'hayır' diyor kardeşim. Millet bu referandumda 'evet' diyecek. Ortada bir hayır var ama size var. 1946'dan beri Baykal'ın da Kılıçdaroğlu'nun da partilerinin de bu milletle derdi, sıkıntısı var. 1946'da bizim dedelerimiz sandığa gittiğinde oylarını açıktan attırdılar, gizli saydılar. Ne güzel demokrasi değil mi ? Onlar böyle bir demokrasiyi özlüyor ama hiç özlemesinler. Bu millet 16 Nisan'da gerçek bir demokrasiyi getirmeye kararlıdır."

"Avrupa bu yanlışından vazgeçmelidir"

Avrupa ülkelerinin Türkiye tutumuna da değinen Akdağ, Almanya ve Hollanda'nın Türkiye'de yapılacak halk oylamasıyla bir ilgisinin olmamasına rağmen olaya müdahil olmaya çalıştığını öne sürdü

Akdağ, "Türkiye'deki anayasadan size ne kardeşim. Türkiye'nin anayasasına Yağanlılar karar verir. Bir de utanmadan sıkılmadan bize demokrasi dersi vermeye çalışırsınız. Oralarda 3 milyon soydaşımız var. Oraya gelen bakanlarımızı konuşturmazsınız. PKK'lılara gelince onlara kol kanat gerersiniz. Hani medeniydiniz, biz bunları artık yutmuyoruz. 40 senedir PKK'yı büyütüp, besleyen Avrupa bu yanlışından vazgeçmelidir. 'Verin şu PKK'lıları' diyoruz, vermiyorlar. Şimdi FETÖ'den dolayı Türkiye'den kaçanları onlar iade etmiyorlar. Bu oyunların hepsini görmedik mi, gördük" ifadelerini kullandı.