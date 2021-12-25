Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası Omicron kaynaklı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Omicron varyantının Türkiye'de yayılmaya başladığını belirtirken, "Durum Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası artık Omicron kaynaklı" dedi.

Twitter hesabından 'Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu önem kazandı' başlıklı bir açıklama yayınlayan Koca, "Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle: