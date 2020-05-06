Sağlık Bakanı Koca uyarmıştı; İstiklal Caddesi'nde bugün de görüntü değişmedi

İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluğun bir fotoğrafını paylaşarak duruma tepki göstermiş ve uyarıda bulunmuştu. Ancak Taksim'de bugün de görüntüler değişmedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalırken dün Türkiye’nin en kalabalık caddelerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşanmıştı. Bugün de uyarılara rağmen caddede zaman zaman kalabalık oluştu. Koronavirüs'e aldırış etmeyenlerin caddede olduğu anlar havadan görüntülendi. Bazı esnafların da dükkanlarını dezenfekte etmek için kepenk açtıkları görüldü.

Polis ekipleri ile Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ise sık sık yurttaşların evde kalmaları yönünde anonslarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi cadde girişinde yurttaşlara dezenfektan ve maske verdi.

İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk nedeniyle Twitter'da bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" demişti.